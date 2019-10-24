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Сбербанк расторгнет договор с «НСВ», чей сотрудник подозревается в краже данных

, 16:55 Видео 117

МВД России выявило злоумышленника, обвиняемого в краже персональной информации клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин, МВД России

Мужчина, задержанный по подозрению в краже персональных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка, по предварительной информации, является сотрудником «Национальной службы взысканий». В связи с этим, по информации ТАСС, Сбербанк расторгнет договор ООО «НСВ».

В ходе следственных мероприятий также было установлено, что предполагаемый злоумышленник проживал в Волгограде и совершал махинации под псевдонимом «Антон 2131». Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайн». Предполагаемый преступник доставлен в полицию для проведения следственных действий.

Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МВД РФ вычислили и задержали подозреваемого в хищении данных Сбербанка и нескольких других российских банков.

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