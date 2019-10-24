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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей.

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Фото, видео: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда принят Госдумой в первом чтении в ходе пленарного заседания. Согласно пояснительной записке к документу, с 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 850 рублей — 7,5% и достигнет 12130 рублей, сообщает URA.RU.

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 11280 рублей. Грядущее повышение должно отразиться на 3,2 миллиона человек, половина которых является государственными и муниципальными служащими.

В Минтруде пояснили, что повышение будет формироваться с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. От 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Отмечается, что расходы, направленные на реализацию данного документа в 2020 году, составят 20,9 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме губернатора, предложившего повысить себе оклад, призвали быть скромнее.

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