В Госдуме губернатора предложившего повысить себе оклад призвали быть скромнее

Недавно губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко предложил повысить себе оклад на 44%. В Государственной думе РФ прокомментировали ситуацию. Так, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов посоветовал иркутскому чиновнику «быть скромнее».

« Если бы от этой зарплаты зависели бы зарплаты бюджетников, то тогда это было бы хорошо. Но насколько я понимаю, от этого не зависят зарплаты бюджетников. Поэтому, как говорил их вождь, товарищ Ленин, нужно быть скромнее» , — цитирует Неверова РИА Новости.

В пресс-службе губернатора Иркутской области Сергея Левченко объясняют ситуацию с повышением оклада чиновника тем, что индексируется уровень заработной платы его подчиненных. Перерасчет зарплат госслужащих непосредственно связан с уровнем оплаты труда их руководителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%.