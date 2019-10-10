  1. Пятый канал
  4. В Госдуме губернатора предложившего повысить себе оклад призвали быть скромнее

В Госдуме губернатора предложившего повысить себе оклад призвали быть скромнее

, 15:41 86

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов процитировал иркутскому чиновнику слова коммуниста Владимира Ленина.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Недавно губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко предложил повысить себе оклад на 44%. В Государственной думе РФ прокомментировали ситуацию. Так, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов посоветовал иркутскому чиновнику «быть скромнее».

«Если бы от этой зарплаты зависели бы зарплаты бюджетников, то тогда это было бы хорошо. Но насколько я понимаю, от этого не зависят зарплаты бюджетников. Поэтому, как говорил их вождь, товарищ Ленин, нужно быть скромнее», — цитирует Неверова РИА Новости.

В пресс-службе губернатора Иркутской области Сергея Левченко объясняют ситуацию с повышением оклада чиновника тем, что индексируется уровень заработной платы его подчиненных. Перерасчет зарплат госслужащих непосредственно связан с уровнем оплаты труда их руководителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Последние новости

16:58
В Австрии предъявлено обвинение лыжнику Бальдауфу в употреблении допинга
16:51
Бывшая жена Епифанцева не пускает к нему детей из-за «угарных вечеринок»
16:45
Застрявшие из-за аварии Ан-12 пассажирки устроили танцы прямо в аэропорту
16:36
Видео: учитель ОБЖ избил и обматерил девятиклассников
16:27
Нобелевскую премию по литературе получили писатели из Польши и Австрии
16:18
Нападение в Галле признано правоэкстремистских терактом

Сейчас читают

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев