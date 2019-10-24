Подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка оказался сотрудником коллекторской компании

Полиция допрашивает подозреваемого, похитившего персональные данные клиентов Сбербанка и других финансово-кредитных организаций. Его задержали сегодня в ходе спецоперации.

Когда в сети появилась информация об утечке данных владельцев кредитных карт, началось расследование. Выяснилось, что внешнего взлома не было. Значит, утечка внутренняя. Подозрение пало на кого-то из своих. Так и оказалось: злоумышленник был сотрудником коллекторской компании, работавшей с банками по всей стране.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По предварительным данным, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон2131. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 Уголовного кодекса РФ».

Расследование продолжается. В Сбербанке уже заявили о том, что в ближайшее время договор с «Национальной службой взыскания» будет расторгнут в связи с утратой доверия.