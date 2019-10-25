  1. Пятый канал
  4. Петербурженка каталась с привязанным к велосипеду ребенком. Видео проверяет полиция

Петербурженка каталась с привязанным к велосипеду ребенком. Видео проверяет полиция

, 0:01 Эфирная новость 31

Мальчик хнычет от боли, но молодую мать это не волнует.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Полиция Петербурга проверяет скандальное видео из соцсети. Молодая мать едет на велосипеде и тащит за собой на веревке ребенка. Этот трос, словно собачий поводок, обвит вокруг плеча малыша.

Ситуацию за спиной женщина не контролирует. Вот, мальчик падает, на четвереньках делает шаг, хнычет от боли. Но мать продолжает его дергать за этот самый поводок.

Довольно жесткий метод воспитания, если такое унижение человеческого достоинства и демонстративное пренебрежение элементарными правилами безопасности — можно назвать воспитанием. Время и место происшествия установлены, личность мамы-дрессировщицы уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц в Подмосковье.

Читайте также

Очевидцы сообщают о пожаре в депо Санкт-Петербурга

Школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц в Подмосковье
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.86
0.06 71.14
0.18
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

0:29
В Испании перезахоронили диктатора Франко. Зачем?
0:01
Петербурженка каталась с привязанным к велосипеду ребенком. Видео проверяет полиция
0:01
25 октября — День таможенника Российской Федерации
23:41
Вытрезвители могут снова появиться в России
23:21
Подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка оказался сотрудником коллекторской компании
23:01
Водянова показала, как развлекается с детьми на отдыхе

Сейчас читают

В сеть попало видео, где виден округлившийся живот Собчак. Возможно, она беременна?
«Роковая бестия»: Откровенный наряд Лободы едва прикрыл ее грудь
«Скрывать нет смысла»: Звезда «Ворониных» Волкова показала округлившийся живот

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев