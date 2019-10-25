Петербурженка каталась с привязанным к велосипеду ребенком. Видео проверяет полиция

Полиция Петербурга проверяет скандальное видео из соцсети. Молодая мать едет на велосипеде и тащит за собой на веревке ребенка. Этот трос, словно собачий поводок, обвит вокруг плеча малыша.

Ситуацию за спиной женщина не контролирует. Вот, мальчик падает, на четвереньках делает шаг, хнычет от боли. Но мать продолжает его дергать за этот самый поводок.

Довольно жесткий метод воспитания, если такое унижение человеческого достоинства и демонстративное пренебрежение элементарными правилами безопасности — можно назвать воспитанием. Время и место происшествия установлены, личность мамы-дрессировщицы уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц в Подмосковье.