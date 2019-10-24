Школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц в Подмосковье

15-летняя девочка подозревается в надругательстве над двумя школьницами, которые младше ее на два года. Жуткая история произошла в подмосковной Коломне. Об этом пишет сайт KP.RU.

Подозреваемая, как сообщает издание, завела несовершеннолетних в заброшенный дом, где изнасиловала, в том числе с использованием стеклянной бутылки. До этого жуткого момента дети были знакомы между собой, по одной из версий, подросток приревновала их к парню, и таким образом решила отомстить.

Девочки обо всем рассказали родителям, которые обратились в полицию. В настоящий момент ведется доследственная проверка по факту происшествия. Об этом KP.RU сообщил источник в полиции.

15-летний подросток уже состояла на учете в ПДН. По словам учителей, ребенок был настроен агрессивно и к учителям, и к детям еще с первого класса. Преподаватели предлагали родителям, отвести ее к психологу, но те, по их словам, не хотели замечать проблем в поведении своей дочери.

Сейчас с подозреваемой работают следователи. Так как ей уже исполнилось 14 лет, отвечать за свой поступок придется в рамках уголовного кодекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мигрант из Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании петербурженки в парке «Александрино».