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Видео: буйные и пьяные мужчины не долетели до Таиланда, устроив дебош в аэропорту Новосибирска

, 1:28 Эфирная новость 22

В отношении задержанных составлены протоколы, материалы направлены в суд.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger, 5-tv.ru

В Новосибирске двух пьяных пассажиров не пустили в самолет. Мужчины собирались лететь в Таиланд на отдых, но переусердствовали с алкоголем. Еще в аэропорту начали приставать к пассажирам и едва не спровоцировали конфликт. Командир воздушного судна принял решение не брать дебоширов на борт.

Приводить в чувство разбушевавшихся отпускников пришлось полицейским. В отделение их отправили на креслах-каталках — оба еле держались на ногах. Но и там задержанные продолжили дебош. Отказались от медицинского освидетельствования. В их отношении составлены протоколы, материалы направлены в суд.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Максимом Авериным из самолета, где актер и его директор устроили дебош.

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