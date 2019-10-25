Видео: буйные и пьяные мужчины не долетели до Таиланда, устроив дебош в аэропорту Новосибирска

В Новосибирске двух пьяных пассажиров не пустили в самолет. Мужчины собирались лететь в Таиланд на отдых, но переусердствовали с алкоголем. Еще в аэропорту начали приставать к пассажирам и едва не спровоцировали конфликт. Командир воздушного судна принял решение не брать дебоширов на борт.

Приводить в чувство разбушевавшихся отпускников пришлось полицейским. В отделение их отправили на креслах-каталках — оба еле держались на ногах. Но и там задержанные продолжили дебош. Отказались от медицинского освидетельствования. В их отношении составлены протоколы, материалы направлены в суд.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Максимом Авериным из самолета, где актер и его директор устроили дебош.