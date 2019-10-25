Русского медведя-нелегала выдворяют из Эстонии

Власти Эстонии готовят спецоперацию по депортации на родину русского медведя-нелегала. Косолапый по имени Проша еще летом сбежал из тверского заповедника, незамеченным пересек границу и обосновался в прибалтийском государстве. В поисках пищи он рылся на свалках и пугал местных жителей.

Медведь оказался чипированным, благодаря чему удалось установить его «личность». По просьбе российской стороны зверя временно поселили в Таллинском зоопарке, и вот теперь выдворяют на родину. Кстати, вместе с Прошей в Эстонию сбежала и его подруга Поля. Медведицу поймать пока не удалось. В последний раз ее видели в Латвии.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры схватки двух медведей гризли на шоссе в Канаде.