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  4. Русского медведя-нелегала выдворяют из Эстонии

Русского медведя-нелегала выдворяют из Эстонии

, 7:22 Эфирная новость 31

Рассказываем о необычной судьбе косолапого по имени Проша.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marko König, 5-tv.ru

Власти Эстонии готовят спецоперацию по депортации на родину русского медведя-нелегала. Косолапый по имени Проша еще летом сбежал из тверского заповедника, незамеченным пересек границу и обосновался в прибалтийском государстве. В поисках пищи он рылся на свалках и пугал местных жителей.

Медведь оказался чипированным, благодаря чему удалось установить его «личность». По просьбе российской стороны зверя временно поселили в Таллинском зоопарке, и вот теперь выдворяют на родину. Кстати, вместе с Прошей в Эстонию сбежала и его подруга Поля. Медведицу поймать пока не удалось. В последний раз ее видели в Латвии.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры схватки двух медведей гризли на шоссе в Канаде.

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