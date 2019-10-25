  1. Пятый канал
  4. Прототип беспилотного шаттла-грузовика представили в Петербурге

Прототип беспилотного шаттла-грузовика представили в Петербурге

, 3:29 Эфирная новость 9

Искусственный интеллект неизбежно и все шире внедряется в жизнь современного человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @ralientcompany, 5-tv.ru

Робот полицейский оформляет ДТП, в котором водородный трамвай протаранил беспилотный шаттл-грузовик. Такая ситуация теперь —возможное будущее. Потому что в Петербурге представили прототип беспилотника, эдакая газелька без «газелиста», на улицы Северной столицы на обкатку вышел вагончик без рогов, на экологически чистом Н2, а на выставке Interpolitex в Москве представили Робокопа пермской разработки.

В общем, вектор понятен. Водородный двигатель изобрели не сегодня, но именно сейчас власти Петербурга готовы пустить рабочую модель на улицы. Беспилотники — неизбежное будущее. Робот-полицейский, тоже рестайлинг проморобота, которого уже успешно используют в банках, магазинах и на выставках. Так что в первом русском Робокопе осталось на плече крепление под картоприемник, а в животе — принтер для печати фотографий.

Может, в этом и есть смысл, когда вокруг бездушный искусственный интеллект, важны эмоции и память. Пусть и по поводу ДТП, без пострадавших же!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.86
0.06 71.14
0.18
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Последние новости

3:29
Прототип беспилотного шаттла-грузовика представили в Петербурге
3:00
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!
2:32
За превышение скорости на ЗСД в Петербурге выписано уже более 15 тысяч штрафов
2:02
Как сделать безопасными цирковые шоу в России? Репортаж
1:28
Видео: буйные и пьяные друзья не долетели до Таиланда, устроив дебош в аэропорту Новосибирска
1:02
Россия подписала со странами Африки контрактов на 800 миллиардов рублей

Сейчас читают

В сеть попало видео, где виден округлившийся живот Собчак. Возможно, она беременна?
Частый гость российских ток-шоу Ковтун попал в реанимацию: «Чуть не умер на днях»
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев