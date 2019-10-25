Прототип беспилотного шаттла-грузовика представили в Петербурге

Робот полицейский оформляет ДТП, в котором водородный трамвай протаранил беспилотный шаттл-грузовик. Такая ситуация теперь —возможное будущее. Потому что в Петербурге представили прототип беспилотника, эдакая газелька без «газелиста», на улицы Северной столицы на обкатку вышел вагончик без рогов, на экологически чистом Н2, а на выставке Interpolitex в Москве представили Робокопа пермской разработки.

В общем, вектор понятен. Водородный двигатель изобрели не сегодня, но именно сейчас власти Петербурга готовы пустить рабочую модель на улицы. Беспилотники — неизбежное будущее. Робот-полицейский, тоже рестайлинг проморобота, которого уже успешно используют в банках, магазинах и на выставках. Так что в первом русском Робокопе осталось на плече крепление под картоприемник, а в животе — принтер для печати фотографий.

Может, в этом и есть смысл, когда вокруг бездушный искусственный интеллект, важны эмоции и память. Пусть и по поводу ДТП, без пострадавших же!

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