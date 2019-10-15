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  4. Роскосмос отправит на луну внука робота Федора

Роскосмос отправит на луну внука робота Федора

, 8:28 Эфирная новость 142

Необычное космическое мероприятие состоится в 2022 или 2023 году.

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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Роскосмос планирует отправить в экспедицию на Луну внука робота Федора. Об этом РИА Новости сообщили источники в космической отрасли.

Выглядеть он будет как луноход, к которому присоединят туловище Федора. Сейчас ведутся работы по созданию прототипа модели. Запуск нового андроида к спутнику Земли планируют провести уже через три года.

Созданный российскими учеными робот Федор стал первым аппаратом подобного типа, который побывал в космосе. В августе этого года он принял участие в работе экипажа МКС и благополучно вернулся на Землю.

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