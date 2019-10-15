Роскосмос отправит на луну внука робота Федора

Роскосмос планирует отправить в экспедицию на Луну внука робота Федора. Об этом РИА Новости сообщили источники в космической отрасли.

Выглядеть он будет как луноход, к которому присоединят туловище Федора. Сейчас ведутся работы по созданию прототипа модели. Запуск нового андроида к спутнику Земли планируют провести уже через три года.

Созданный российскими учеными робот Федор стал первым аппаратом подобного типа, который побывал в космосе. В августе этого года он принял участие в работе экипажа МКС и благополучно вернулся на Землю.