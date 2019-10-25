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Международный винный конкурс начался в Крыму

, 6:44 Эфирная новость 46

Целый десант авторитетных экспертов с мировым именем прибыл на российский полуостров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

В Крыму стартовал первый Международный винный конкурс. Разумеется, в Ялте, разумеется, в «Массандре» — на одной из старейших виноделен России. Участники приехали из 20 стран мира, в том числе Франции, Италии, Испании, ЮАР, Чили и Австралии.

Членам международного жюри предстоит за два дня попробовать порядка 400 образцов. О том, что значит этот конкурс для отрасли и для Крыма, смотрите в видеосюжете корреспондента МИЦ «Известия» Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появится закон о виноделии. Депутаты намерены очистить российский рынок от суррогатов, когда вместе выращенного на Кубани или в Крыму кинограда используется импортный виноматериал, спирт или порошковый концентрат.

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