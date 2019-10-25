Тела двоих граждан Украины найдены у детского лагеря в Подмосковье

Тела двоих граждан Украины были найдены возле детского лагеря в лесу подмосковного города Чехов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, страшную находку обнаружили сотрудники детского лагеря «Факел». Сообщается, что погибшие братья-близнецы родом из Макеевки Донецкой области. В последнее время они жили и работали в Московской области без регистрации. При них были найдены пропуска в логистическую компанию, в которой они предположительно работали.

Тела направлены в морг для проведения судебно-медецинской экспертизы. Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной информации, следствие рассматривает версию самоубийства.