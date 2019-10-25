Водитель, дважды проехавшийся по пенсионерке, обвинен в покушении на убийство

В Ангарске мужчине, дважды проехавшемуся по пешеходу, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Водитель легкового автомобиля дважды наехал на 64-летнюю пенсионерку в одном из дворов жилого массива. После совершения правонарушения, мужчина, не оказав пострадавшей медицинской помощи, скрылся с места происшествия. Благодаря показаниям свидетелей ДТП и записи с видеокамеры на фасаде близлежащего дома личность злоумышленника установили достаточно быстро.

«Не справился с эмоциями. Я раскаиваюсь, не хотел, чтобы так получилось», — утверждает обвиняемый.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Правоохранительным органам предстоит выяснить, находился ли обвиняемый во время наезда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда задержанный водитель несколько раз проехался по пенсионерке и скрылся с места ДТП.