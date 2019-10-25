«Минимум Лопес!» Алена Водонаева нескромно оголила упругие ягодицы

Алена Водонаева опубликовала в Instagram фото в необычном образе. На снимке 37-летняя модель позирует в белом одеянии, напоминающем шубу из ламы. Хорошенькую головку телеведущей покрывает черный головной убор, украшенный бахромой, которая почти полностью скрывает лицо. Дизайнерская «шляпка» манекенщицы похожа на корону древней богини, покровительствующей лесным жителям — она сделана из веток и выглядит демонически. На фотографии звезда продемонстрировала идеальные стройные ножки, распахнув полы наряда.

«Я и моя ляжка, возомнившая себя минимум Дженнифер Лопес, желаем вам отличной пятницы!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @alenavodonaeva

Поклонники Алены Водонаевой были ошеломлены изысканным, одновременно вдохновляющим и ужасающим образом кумира. Восхищенные фанаты оставили под фото больше сотни восторженных комментариев. Пост набрал около 13 тысяч лайков.

«Какая цаца!»

«Как всегда шикарна!»

«Нереальная!»

«Аппетитные ляжки, не хуже, чем у Джей Ло. У нее мяско чуть больше!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики пожаловались на голую «пятую точку» Алены Водонаевой.