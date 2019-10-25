Бутина освобождена из федеральной тюрьмы и готовится к департации

Россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы и переведена иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.
По информации российского МИД, предварительно, Бутина должна вернуться в Россию 26 октября.
Сегодня, 17:06 Мировые новости Срочная новость 8
Предварительной, Мария Бутина должна вернуться в Россию 26 октября.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
Россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы и переведена иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.
По информации российского МИД, предварительно, Бутина должна вернуться в Россию 26 октября.
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