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Бутина освобождена из федеральной тюрьмы и готовится к департации

, 17:06 Срочная новость 8

Предварительной, Мария Бутина должна вернуться в Россию 26 октября.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы и переведена иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.

По информации российского МИД, предварительно, Бутина должна вернуться в Россию 26 октября.

 

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