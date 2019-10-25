Полуголая бодибилдерша похвасталась выбором свадебного наряда от А до Я

Китайская бодибилдерша с медицинским образованием Юань Хэжун известна в социальных сетях благодаря своему выдающемуся мышечному рельефу. В сети ее описывают как «девушку, способную задушить ягодицами». На днях Хэжун снова поразила фанатов — похваставшись примеркой свадебного платья.

На своей странице в Instagram культуристка опубликовала видео, на котором она в белоснежном кружевном белье позирует с несколькими нарядами невесты. Юань прикладывает к телу платья, присматриваясь к ним и выбирая, которое из них надеть, сообщает издание «Дни.ру».

По большей части ролик выглядит как некая промо-акция, однако в конце записи Хэжун вдруг появляется облаченной в одно из платьев — с открытыми плечами без бретелек. Девушка нежно улыбается и как бы невзначай показывает кольцо на безымянном пальце. Поклонники убеждены, что это указывает на то, что бодибилдерша-медик действительно собирается создать семью.

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