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Студотрядам — 60: в Москве на Казанском вокзале открыли памятную доску

, 22:10 Эфирная новость 37

В честь юбилея на Воробьевых горах установят рекорд России.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин, 5-tv.ru

В России отмечают 60-летие студенческих отрядов. В 1959 году студенты физического факультета МГУ отправились в Казахстан — покорять целину, и построили там два десятка объектов. Затем был БАМ и другие грандиозные стройки. В Москве на Казанском вокзале сегодня открыли памятную доску — в честь первых добровольцев. Они делились воспоминаниями.

«Весь поезд был как обычный пассажирский поезд. Нами двигала романтика», — вспоминает ветеран движения Евгений Полищук.

В современной истории движения значатся не менее достойные дела — возведение олимпийских объектов в Сочи, работы в Арктике — 20 тонн технического мусора собрано студотрядами.

В Кремле по случаю юбилейной даты откроется всероссийский слет участников и ветеранов движения. А на Воробьевых горах зафиксируют рекорд России — более двух тысяч студентов со всей страны одновременно исполнят под гитары знаменитые песни студотрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о слете будущих звезд энергетической промышленности России, который состоялся в Москве.

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