В России отмечают 60-летие студенческих отрядов. В 1959 году студенты физического факультета МГУ отправились в Казахстан — покорять целину, и построили там два десятка объектов. Затем был БАМ и другие грандиозные стройки. В Москве на Казанском вокзале сегодня открыли памятную доску — в честь первых добровольцев. Они делились воспоминаниями.

«Весь поезд был как обычный пассажирский поезд. Нами двигала романтика», — вспоминает ветеран движения Евгений Полищук.

В современной истории движения значатся не менее достойные дела — возведение олимпийских объектов в Сочи, работы в Арктике — 20 тонн технического мусора собрано студотрядами.

В Кремле по случаю юбилейной даты откроется всероссийский слет участников и ветеранов движения. А на Воробьевых горах зафиксируют рекорд России — более двух тысяч студентов со всей страны одновременно исполнят под гитары знаменитые песни студотрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о слете будущих звезд энергетической промышленности России, который состоялся в Москве.