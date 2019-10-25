В Москве прошел слет будущих звезд энергетической промышленности России

Будущие звезды энергетики устроили масштабный слет в Москве — речь идет о студенческих отрядах ведущих российских вузов.

Все это лето, пока был перерыв в учебе, они работали — участвовали в проектах компании «Россети». Такие состязания — отличная возможность на деле понять принципы профессии. О том, чему удалось научиться — каждая команда рассказала по-своему на закрытии юбилейного, десятого, трудового сезона. У кого-то это книга, а у других — целый энергетический хаб, который управляется с помощью мобильника.

«Эта модель показывает новейшее изобретение цифровизации. Что будет, если связать это с нейросетью. Все может управляться без помощи человека», — рассказывает один из участников.

«Группа компаний „Россети“ сегодня проводит кадровую политику и нам очень важно, чтобы сегодняшние студенты, получив хорошие знания, приложив эти знания на практике, попали к нам на производство. Эта кадровая политика проводится уже десять лет и результаты налицо — у нас работают многие выпускники со многих институтов», — подчеркивает замгенерального директора компании «Россети» Андрей Майоров.

Движение студенческих энерго-отрядов компания «Россети» возобновила десять лет назад. За это время в слетах участвовали тысячи студентов со всей страны. Многие из них сегодня вечером отправятся на концерт в Кремлевский Дворец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии в Ленобласти созданной группой компаний «Россети» автоматизированной подстанции для «Северного потока-2».