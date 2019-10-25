  1. Пятый канал
  4. В Москве прошел слет будущих звезд энергетической промышленности России

В Москве прошел слет будущих звезд энергетической промышленности России

, 12:07 Эфирная новость 23

Уже десять лет компания «Россети» проводит масштабный слет студентов ведущих российских вузов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф, 5-tv.ru

Будущие звезды энергетики устроили масштабный слет в Москве — речь идет о студенческих отрядах ведущих российских вузов.

Все это лето, пока был перерыв в учебе, они работали — участвовали в проектах компании «Россети». Такие состязания — отличная возможность на деле понять принципы профессии. О том, чему удалось научиться — каждая команда рассказала по-своему на закрытии юбилейного, десятого, трудового сезона. У кого-то это книга, а у других — целый энергетический хаб, который управляется с помощью мобильника.

«Эта модель показывает новейшее изобретение цифровизации. Что будет, если связать это с нейросетью. Все может управляться без помощи человека», — рассказывает один из участников.

«Группа компаний „Россети“ сегодня проводит кадровую политику и нам очень важно, чтобы сегодняшние студенты, получив хорошие знания, приложив эти знания на практике, попали к нам на производство. Эта кадровая политика проводится уже десять лет и результаты налицо — у нас работают многие выпускники со многих институтов», — подчеркивает замгенерального директора компании «Россети» Андрей Майоров.

Движение студенческих энерго-отрядов компания «Россети» возобновила десять лет назад. За это время в слетах участвовали тысячи студентов со всей страны. Многие из них сегодня вечером отправятся на концерт в Кремлевский Дворец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии в Ленобласти созданной группой компаний «Россети» автоматизированной подстанции для «Северного потока-2».

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.86
0.06 71.14
0.18
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Последние новости

12:25
Видео: ребенок провалился в люк на глазах у матери в Санкт-Петербурге
12:16
Водитель, дважды проехавшийся по пенсионерке, обвинен в покушении на убийство
12:07
В Москве прошел слет будущих звезд энергетической промышленности России
12:01
Ушел из жизни ученый Сергей Беляев, открывший место крещения князя Владимира
11:53
Хрустальные переливы: впервые за 23 года в России выступил уникальный пианист из Таиланда
11:44
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Феди Черкасова

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» загнала в тупик поклонников двумя жаркими фото
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев