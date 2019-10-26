Видео: Рита Дакота сделала татуировку ко дню рождения дочери

Рита Дакота сделала новую татуировку — артистка посвятила ее дочке, которой 23 октября исполнилось два года. Новым украшением тела певица поделилась на своей странице в Instagram.

Как следует из ролика, татуировка в виде написанного имени дочери появилась у Дакоты на ребрах слева. По словам звезды, эскиз она сделала сама. К сожалению, в день рождения Мии Рита не могла присутствовать рядом, поскольку находилась на гастролях по Сибири.

Однако поклонники Риты Дакоты в день рождения ее дочери не дали ей остаться без ощущения праздника — на концерте певицы 23 октября зрители выстроились вдоль сцены, держа в руках листы с надписью «С днем рождения, Мия». Для артистки это был настолько неожиданный и приятный сюрприз, что в Instagram она призналась: флешмоб довел ее до слез.

Вернувшись в Москву, Рита организовала для дочери большой красочный праздник, на котором смогли собраться все родные и друзья артистки и именинницы. Темой торжества стал любимый мультфильм малышки — о приключениях Лунтика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота опровергла слухи о «розовом романе» с ведущей личностных тренингов Еленой Блиновской.