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  4. Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций судом Амстердама

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций судом Амстердама

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В компании South Stream Transport B. V. подчеркнули, что данная мера ни коим образом не окажет влияния на работу газопровода «Турецкий поток».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache, naftogaz.com, ТАСС / Петр Ковалев

В компании South Stream Transport B. V., являющейся дочерним предприятием «Газпрома», прокомментировали выдачу окружным судом Амстердама разрешения на арест ее акций украинскому «Нафтогазу».

Представители компании подчеркнули, что данная мера ни коим образом не окажет влияния на работу газопроводу «Турецкий поток» и дальнейшую эксплуатацию магистрали. Акции South Stream Transport B. V. останутся в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

«На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему „Турецкий поток“, запланированным на конец 2019 года», — цитирует РИА Новости сообщение South Stream Transport B.V.

О решении наложения ареста на 100% акций дочернего предприятия «Газпрома» радостно провозгласил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет Утро.ру. Он был крайне удивлен тем, что данная информация не особо охотно распространяется в СМИ.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях „Газпрома“ при передаче этих акций компании „Трансгаз Краснодар“ (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов „Газпрома“ в Нидерландах по иску „Нафтогаза“», — написал Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о неизбежности транзита российского газа через Украину.

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