Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций судом Амстердама

В компании South Stream Transport B. V., являющейся дочерним предприятием «Газпрома», прокомментировали выдачу окружным судом Амстердама разрешения на арест ее акций украинскому «Нафтогазу».
Представители компании подчеркнули, что данная мера ни коим образом не окажет влияния на работу газопроводу «Турецкий поток» и дальнейшую эксплуатацию магистрали. Акции South Stream Transport B. V. останутся в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
«
О решении наложения ареста на 100% акций дочернего предприятия «Газпрома» радостно провозгласил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет Утро.ру. Он был крайне удивлен тем, что данная информация не особо охотно распространяется в СМИ.
«
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о неизбежности транзита российского газа через Украину.