«Модели рядом не стояли»: Брежнева пришла на модный показ в потрясающем кожаном наряде

Певица Вера Брежнева вместе с другими звездами шоу-бизнеса посетила модный показ дизайнера Giambattista Valli, который проходил в роскошной старинной галерее в Риме. Для светского раута артистка выбрала довольно откровенный наряд. На одном из важнейших событий мира фэшн-индустрии звезда появилась в костюме, состоящем из лосин и кожаного бюстгальтера, поверх которого теледива надела черный жакет с цветочным принтом.

Instagram @ververa

Фотографии с вечера знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Глубокое декольте, подчеркнувшее достоинства Брежневой, покорило представителей мужского пола. Фанаты не могли устоять перед красотой светской львицы и не стали скрывать, что давно от певицы без ума. Некоторые, в свою очередь, пытались призвать исполнительницу к целомудренности, однако тут же нарывались на критику. Ярые поклонники звезды утверждали: с такой сексуальной фигурой ей нечего скрывать.

«Модели рядом не стояли».

«Огонь!»

«Вера, вы восхитительны!»

«Самая потрясающая», — поделились мнением юзеры.

Впрочем, как пишет сайт KP.RU, Брежнева не единственная привлекла внимание к своим аппетиным формам на модном показе. Другая светская дива — Кендалл Дженнер — прошлась по подиуму в алом воздушном платье с длинным шлейфом и глубоким декольте до талии. Восхищению публики не было предела. Свой восторг от наряда американки поспешили выразить и комментаторы.

Instagram @kendalljenner

«Шикарная!»

«Бесподобная красотка!»

«Очаровательно!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева надела платье с очень глубоким декольте.