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  4. «Напрасно уповает на США»: Пушков ответил Кучме на критику формулы Штайнмайера

«Напрасно уповает на США»: Пушков ответил Кучме на критику формулы Штайнмайера

, 7:28 22

Российский сенатор прокомментировал заявление украинского политика о том, что документ об урегулировании ситуации в Донбассе не может установить мир в Незалежной.

Фото: ТАСС / Вадим Драчев

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кучмы о формуле Штайнмайера. Ранее тот заявил, что документ об урегулировании ситуации в Донбассе не может установить мир в Незалежной, а его положения являются абсурдными, пишет ФАН.

По мнению российского сенатора, Кучма полагается на США, однако сейчас американские власти не будут вмешиваться в ситуацию в Донбассе. Дональд Трамп озабочен предстоящими выборами, считает Пушков.

«Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс», — написал член Совета Федерации в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у зданий областных администраций в городах Украины проходят акции «Нет капитуляции» против применения «формулы Штайнмайера».

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