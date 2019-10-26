«Напрасно уповает на США»: Пушков ответил Кучме на критику формулы Штайнмайера

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кучмы о формуле Штайнмайера. Ранее тот заявил, что документ об урегулировании ситуации в Донбассе не может установить мир в Незалежной, а его положения являются абсурдными, пишет ФАН.

По мнению российского сенатора, Кучма полагается на США, однако сейчас американские власти не будут вмешиваться в ситуацию в Донбассе. Дональд Трамп озабочен предстоящими выборами, считает Пушков.

«Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс», — написал член Совета Федерации в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у зданий областных администраций в городах Украины проходят акции «Нет капитуляции» против применения «формулы Штайнмайера».