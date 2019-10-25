На Украине проходят новые акции против «формулы Штайнмайера»

У зданий областных администраций в городах Украины проходят акции «Нет капитуляции» против применения «формулы Штайнмайера».

Митингующие в Киеве, Николаеве, Харькове, Львове и Днепре с государственными флагами и плакатами в руках призывают региональные власти выдвинуть требования президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так называемая «формула Штайнмайера» была подписана 1 октября 2019 года. Это событие спровоцировало в стране волну народных протестов. Немецкий механизм поэтапного предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областей подвергся осуждению со стороны ряда украинских политиков. В ответ на это руководство государство заявило, что граждане не должны поддаваться провокации отдельных политиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине обнародовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера».