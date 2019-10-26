На осетинскую блогершу, устроившую танцы в ванной, ополчились в сети

Блогер Малика Джикаева из Северной Осетии подверглась резкой критике со стороны пользователей сети после публикации провокационного видео. На своей странице в Instagram девушка выложила довольно пикантный ролик, который многим показался непристойным.

На кадрах осетинка в традиционном мусульманском наряде поливает себя водой из душа, соблазнительно танцует в ванной, обливает грудь молоком и лакает языком воду, причем делает это максимально сексуально и вызывающе.

Вероятно, предполагая, что пост вызовет массу неодобрения, Джикаева оставила под ним короткую запись, которой дала понять, что не придает значения критике.

«Ни одна критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе, так что хоть охрипните», — написала блогер.

Впрочем, юзеры не смогли сдержать негодования и буквально ополчились на девушку в комментариях.

«На тебя даже смотреть грех, остановись уже».

«Тебе надо в порнофильмах сниматься. Вот как раз такой ролик для этого!»

«В тебе шайтан сидит что ли понять не могу?» — высказались пользователи.

Блогер не стала вступать в полемику с фолловерами.

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