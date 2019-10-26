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Диана Шурыгина показала нежные фото с бойфрендом-миллионером

, 6:23 Фото 86

На своей странице в Instagram звезда соцсетей устроила викторину «вопрос-ответ», во время которой сообщила подробности своей личной жизни.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

20-летняя блогер из Ульяновска Диана Шурыгина показала фотографии со своим новым бойфрендом в Instagram. После разрыва с оператором Андреем Шляниным звезда соцсетей закрутила новый роман с 22-летним миллионером Денисом Ребровым. Об этом сообщает Cosmo.

Поначалу Шурыгина старалась не выставлять свою жизнь напоказ и не делилась в социальных сетях снимками со второй половинкой. Однако сейчас девушке, вероятно, захотелось рассказать о своих отношениях, и она выложила сразу несколько романтичных фотографий со своим возлюбленным, правда, не в профиле, а в сторис.

Блогер устроила викторину «вопрос-ответ», во время которой поделилась кадрами со своим избранником. Она призналась, что сейчас встречается с Денисом, и раскрыла еще одну любопытную подробность из интимной жизни: Шурыгина призналась, что занималась сексом втроем.

Instagram @shurygina_vlog

В то же время сам Ребров также опубликовал на своей странице в Instagram несколько снимков с дамой сердца. Однако подписи к фото у молодого человека получились более романтичными. Он называл Диану женой и рассказал, что с ней вместе завтракает.

Instagram @denjedik

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Шурыгина разводится из-за измены.

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