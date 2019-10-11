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«Нет смысла спасать брак!»: Диана Шурыгина разводится из-за измены

, 22:39 86

Девушка публично раскрыла подробности расставания.

Фото: Instagram @_diana_shurygina_

Диана Шурыгина, ставшая известной после публичного заявления об изнасиловании в эфире ток-шоу на федеральном канале, рассказала о подробностях развода с супругом Андреем Шляниным. Пара сыграла свадьбу два года назад. По словам звезды телешоу, влюбленные решили расстаться из-за постоянных стычек и ссор, однако у инсайдеров на этот счет свое мнение.

«Без ссор, к сожалению, не обошлось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, спасать брак. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям», — цитирует знаменитость Starhit.

Прославившаяся после скандала с изнасилованием Диана Шурыгина утверждает, что с бывшим супругом даже после разрыва они поддерживают теплые, дружеские отношения. Хотя, развод и доставил экс-влюбленным немало негативных эмоций.

«Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело… Мы не живем вместе около месяца, и съезжаться уже не планируем. Пришло время каждому из нас идти своей дорогой», — поделилась звезда.

Однако источники утверждают, что отношения Дианы Шурыгиной и Андрея Шлянина начали трещать по швам отнюдь не из-за мелких бытовых стычек, а из-за измены. Девушке давно приписывают роман с молодым миллионером Денисом Ребровым. Вместе парочка зажигала на курортах и делилась с поклонниками провокационными совместными фото. При этом законного мужа знаменитой теледивы на отдыхе с ней не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Шурыгина и Стас Барецкий снялись у порнорежиссера.

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