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Подольская продемонстрировала идеальную фигуру в мини-платье

, 7:19 Фото 247

Певица выложила в Instagram фото, на котором позирует в золотом наряде и на каблуках.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Известная поп-исполнительница Наталья Подольская произвела фурор в сети, продемонстрировав облегающее мини-платье с золотыми пайетками. Супруга музыканта Владимира Преснякова примерила откровенный наряд и отправилась на концерт, посвященный дню рождения «Муз-ТВ».

Во время мероприятия, проходившего в Кремле, певица сделала снимок в эффектном образе. Фото с вечера звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Как отметили поклонники в комментариях, кадр во всех смыслах получился удачным. Фотограф сумел подобрать идеальный ракурс и сделать так, чтобы Подольская смотрелась просто бесподобно. Глубокое декольте, длинные стройные ноги, высокие каблуки, облегающий силуэт — все это впечатлило мужскую половину и спровоцировало на комплименты. Держать себя в руках при виде такой очаровательной артистки представителям сильного пола было трудно.

Instagram @nataliapodolskaya

«Фигура — отпад!»

«Давно хотела сказать: у Вас шикарные ножки!»

«Огонь!»

«Наталья, ноги офигенные, платье огонь!»

«Рыбка золотая!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская обнажилась для фотосессии.

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