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  4. «После пластики?» Наталья Подольская обнажилась для фотосессии

«После пластики?» Наталья Подольская обнажилась для фотосессии

, 13:45 Фото 388

Некоторые подписчики заподозрили певицу в пластике и излишнем увлечении фотошопом.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица и супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская в последнее время удивляет подписчиков дерзкими, соблазнительными образами на снимках. Исполнительница опубликовала в Instagram весьма откровенное фото, на котором предстала перед поклонниками в распахнутом бежевом тренче и обтягивающей маечке. Стройная фигура и загорелые ноги звезды сделали свое дело — соцсеть просто взорвалась от хвалебных комментариев.

Instagram @nataliapodolskaya

Поклонники Натальи Подольской пришли в полнейший восторг от опубликованного снимка. Фанаты с ног до головы осыпали кумира восхищенными комплиментами. За несколько часов откровенная фотография набрала более 13 тысяч лайков.

«Эффектно!»

«Великолепно выглядишь, очень классно!»

«Бомбящая красотка!» — написали фолловеры.

Однако в комментариях к публикации осталось достаточно места для колких и язвительных сообщений злопыхателей.

«Почти голая! В лото на раздевание играли?»

«Нос маленько перефотошопила»;

«Это разве фотошоп? После пластики такой!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри.

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