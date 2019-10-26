Восемь человек погибли в лобовом столкновении с микроавтобусом на Алтае

Восемь человек, включая одного ребенка погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса Fiat и минивена Nissan на трассе в Алтайском крае. Четыре человека погибли в легковом автомобиле.

«Шесть человек погибли на месте, один в машине скорой помощи и еще один — в Калманской ЦРБ», — сообщил ТАСС представитель краевого Минздрава.

Как стало известно 5-tv.ru, в автобусе на конкурс ехали участники местного фольклорного ансамбля «Сударушки» из села Кабаково. Авария унесла жизни двух участниц коллектива. Их долго ждали, но потом объявили, что они погибли, — рассказала участница конкурса из другого села.

В настоящее время в больнице находится восемь человек. В краевом СКР заявили о начале проверки по факту произошедшей аварии.