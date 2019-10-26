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  4. Восемь человек погибли в лобовом столкновении с микроавтобусом на Алтае

Восемь человек погибли в лобовом столкновении с микроавтобусом на Алтае

, 8:40 Фото 245

Среди погибших один ребенок и две представительницы местного фольклорного ансамбля, которые ехали на конкурс.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Восемь человек, включая одного ребенка погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса Fiat и минивена Nissan на трассе в Алтайском крае. Четыре человека погибли в легковом автомобиле.

«Шесть человек погибли на месте, один в машине скорой помощи и еще один — в Калманской ЦРБ», — сообщил ТАСС представитель краевого Минздрава.

Как стало известно 5-tv.ru, в автобусе на конкурс ехали участники местного фольклорного ансамбля «Сударушки» из села Кабаково. Авария унесла жизни двух участниц коллектива. Их долго ждали, но потом объявили, что они погибли, — рассказала участница конкурса из другого села.

В настоящее время в больнице находится восемь человек. В краевом СКР заявили о начале проверки по факту произошедшей аварии.

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