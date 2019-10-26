Один из участников смертельного ДТП на Алтае ранее привлекался за нарушение ПДД

Водитель автомобиля Nissan, ставший одним из участников смертельного ДТП в Алтайском крае, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщило краевое управление ГИБДД.

«Уже известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля „Ниссан“, два раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был он вписан в страховой полис ОСАГО», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По последним данным полиции, при лобовом столкновении микроавтобуса Fiat Ducato и минивэна Nissan Presage погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребенок. Пять человек с различными травмами отправлены в больницу. Причины аварии выясняют правоохранительные органы. Трагедия произошла утром 26 октября на 74-километре федеральной трассы А-322.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Установлено, что Nissan Presage выехал на встречную полосу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди погибших были две артистки местного фольклорного коллектива, который ехал на конкурс.