  1. Пятый канал
  4. Один из участников смертельного ДТП на Алтае ранее привлекался за нарушение ПДД

Один из участников смертельного ДТП на Алтае ранее привлекался за нарушение ПДД

, 10:47 Видео 32

При лобовом столкновении микроавтобуса и минивэна погибли восемь человек, в том числе ребенок и артисты фольклорного коллектива.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @barneos22

Водитель автомобиля Nissan, ставший одним из участников смертельного ДТП в Алтайском крае, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщило краевое управление ГИБДД.

«Уже известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля „Ниссан“, два раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был он вписан в страховой полис ОСАГО», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По последним данным полиции, при лобовом столкновении микроавтобуса Fiat Ducato и минивэна Nissan Presage погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребенок. Пять человек с различными травмами отправлены в больницу. Причины аварии выясняют правоохранительные органы. Трагедия произошла утром 26 октября на 74-километре федеральной трассы А-322.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Установлено, что Nissan Presage выехал на встречную полосу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди погибших были две артистки местного фольклорного коллектива, который ехал на конкурс.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!

Последние новости

11:16
«Такая солнечная»: Юлия Высоцкая порадовала поклонников нежными фото
11:01
Мисс Украина-2019 неожиданно ответила на вопрос «чей Крым»
10:47
Один из участников смертельного ДТП на Алтае ранее привлекался за нарушение ПДД
10:34
«Зато айфон засветила» Водянову раскритиковали за селфи на месте дуэли Лермонтова
10:19
Минобороны РФ: США незаконно добывают нефть на захваченных месторождениях в Сирии
10:02
«Все очень грустно»: Авербух объяснил причины неудачного выступления Медведевой

Сейчас читают

Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!
Диана Шурыгина показала нежные фото с бойфрендом-миллионером
Петтинг на высоте. Пассажиры рейса начали ублажать друг друга в полете — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев