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«Такая солнечная»: Юлия Высоцкая порадовала поклонников нежными фото

, 11:16 Фото 29

Телеведущая сделала перерыв в готовке, устроив небольшую фотосессию в зеленом платье в полоску. Снимки она опубликовала без фильтров.

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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram серию солнечных и нежных фотографий. Подписчики как-то ее назвали

«В перерыве между лазаньей, пастой, пончиками, тирамису, дорадой, тыквенным супом, тальятой и еще много какими кулинарными радостями…» — подписала Высоцкая фотографии, уточнив в хэштегах, что не использовала фильтры.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Подписчики назвали снимки очень солнечными, отметили красоту Юлии и похвалили ее наряд. Кто-то даже вспомнил классику.

«Очень красивая, впрочем, как всегда»;

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» (цитата из поэмы «Душенька» Ипполита Богдановича — Прим. ред);

«Солнечная девочка»

«Вы очень красивая, с внутренним светом», — сыпали комплименты пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем Андреем Кончаловским.

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