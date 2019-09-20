  1. Пятый канал
  4. «Одно целое!» Юлия Высоцкая показала нежное фото с Кончаловским

«Одно целое!» Юлия Высоцкая показала нежное фото с Кончаловским

, 21:26 Фото 878

Актриса и режиссер сыграли свадьбу 21 год назад, однако за все это время влюбленные не потеряли чувства теплоты друг к другу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram семейное фото с супругом Андреем Кончаловским. Актриса и именитый режиссер живут вместе вот уже 21 год. Однако за все это время влюбленные не потеряли ни капли взаимных нежных чувств друг к другу. На снимке звездная пара сидит в обнимку на летней террасе ресторана. Поклонников киношной семьи умилило трогательное фото.

«Дорогие товарищи! Спасибо! Невозможно поверить, что мы прошли этот путь… Спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие… Это незабываемо!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Очевидно артистка благодарит команду за съемки в новом проекте, так как геолокация публикации — Мосфильм. Подписчики Юлии Высоцкой уже длительное время следят за звездной парой и никак не могут нарадоваться теплым отношениям супругов. Снимок вызвал в соцсети очередной поток восхищенных комментариев фанатов.

«Как мы любим вашу пару! Необыкновенные»;

«Очень трогательно»;

«Красавчики!»

«Какие же у вас чудесные фотографии! Вы — одно целое!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Высоцкая поведала о состоянии дочери после автокатастрофы.

Читайте также

+7° Днём +10°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

22:43
Тренер «Спартака» прокомментировал неудачу команды в четвертом матче подряд
22:31
Фото: Нюша пришла на светский раут в несвойственном ей образе
22:15
Маленький визажист: Двухлетняя дочка Стоцкой осваивает искусство макияжа
22:04
Японские ученые назвали главный признак долголетия
21:41
«Роскошная тигрица»: Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву
21:35
ФК «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Сейчас читают

В петербургском сквере нашли двух мужчин с перерезанным горлом
«Расстанетесь!»: Звезда «Дома-2» Мусульбес возмутила фанатов фото с новым парнем
Астролог назвала дату развода Собчак и Богомолова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев