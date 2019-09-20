«Одно целое!» Юлия Высоцкая показала нежное фото с Кончаловским

Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram семейное фото с супругом Андреем Кончаловским. Актриса и именитый режиссер живут вместе вот уже 21 год. Однако за все это время влюбленные не потеряли ни капли взаимных нежных чувств друг к другу. На снимке звездная пара сидит в обнимку на летней террасе ресторана. Поклонников киношной семьи умилило трогательное фото.

«Дорогие товарищи! Спасибо! Невозможно поверить, что мы прошли этот путь… Спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие… Это незабываемо!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Очевидно артистка благодарит команду за съемки в новом проекте, так как геолокация публикации — Мосфильм. Подписчики Юлии Высоцкой уже длительное время следят за звездной парой и никак не могут нарадоваться теплым отношениям супругов. Снимок вызвал в соцсети очередной поток восхищенных комментариев фанатов.

«Как мы любим вашу пару! Необыкновенные»;

«Очень трогательно»;

«Красавчики!»

«Какие же у вас чудесные фотографии! Вы — одно целое!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Высоцкая поведала о состоянии дочери после автокатастрофы.