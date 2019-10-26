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Любовь Успенская шокировала публику признанием, что не носит белья

, 13:04 172

Шокированные поклонники певицы критикуют шоу, в котором прозвучало «откровение».

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская призналась, что никогда не носит нижнего белья. «Откровение» прозвучало в YouTube-шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». Певица рассказывала о том, что в своей жизни она делает не так.

«Я хочу рассказать про покупки необдуманные. У меня случались несуразные покупки. У меня в жизни было две ошибки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома. А еще я приобрела песни на стихи Резника. Там была песня „Кабриолет“, которую пою только иногда. Остальные песни просто лежат. Я их не пою», — цитирует Успенскую Teleprogramma.pro.

Тут же певица объявила оторопевшим коллегам, что и сейчас на ней нет трусиков. Ролик с фрагментами шоу 65-летняя королева русского шансона выложила на своей странице в Instagram, шокировав подписчиков.

«Тошнит от этой вашей пошлятины. Это не смешно, это грязно и мерзко».

«Пошлятина! Ужас!»

«На дне…»

«Шоу которое мы заслужили», — пишут комментаторы.

Впрочем, верные фанаты, как всегда, поддержали артистку.

«Огонь! Надо, смотреть!»

«Шикарная Любовь Успенская»

«Пусть лучше так, чем вражда и войны!» — пишут поклонники.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника» Любовь Успенская рассказала, что не занимается сексом после концертов, так во время выступления «отдается шести тысячам людей в зале».

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