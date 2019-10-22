Любовь Успенская откровенно рассказала о сексе на сцене и несбыточной любви

Звезда шансона, певица Любовь Успенская эпатирует зрителя:

«Я прихожу после концерта, когда отдаюсь шести тысячам людей в зале. Понимаете, они меня уже и так „отымели“. Какой секс? Я уже секс получила на сцене».

Откровенное интервью Любови Успенской! Какого мужчину она любила всю жизнь? Что ее связывает с Михаилом Ефремовым? Почему Успенская решила попробовать себя в рэпе? Из-за чего гардероб певицы защищен как сейф? А также — эксклюзивные кадры с последнего выступления королевы шансона в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда я выхожу на сцену, я забываю о том, что я просто женщина. Что я певица, актриса. И тогда я растворяюсь», — рассказывает Успенская.

Перед началом концерта Успенскую всегда подбадривают не только помощники и коллеги, но и друзья. Михаил Ефремов готов поддержать певицу и за кулисами, и на сцене.

Михаил и Любовь познакомились совсем недавно в Америке. Но сразу же подружились. Ефремов признается: хочет создать с Успенской совместный проект.

«Она приходила ко мне на концерт в Майями. Подружились. Она прекрасный человек, невероятный! Мы что-нибудь придумаем еще, замутим!»

Поклонники предположили: возможно, Любовь и Михаила связывает нечто большее? Однако сам Михаил на вопрос о том, кто он для звезды, отвечает:

«Дружбан!»

«Душа, друг, талант!» — вторит ему Успенская.

К тому же Любовь Успенская рассказывает: всю жизнь она любит одного мужчину. И это не ее супруг:

«Он всегда рядом, зная, что его любовь меня греет. Об этом знают все, и муж, и все, и его жена, и все знают».

Любовь признается: таинственный поклонник готов ради нее на все. Он не только помогает певице, но и задаривает роскошными подарками. Однажды мужчина арендовал для Успенской настоящий замок в Париже!

«Так он за полгода уже снял замок напротив Эйфелевой башни, он пригласил и меня ввел в этот замок с моими друзьями. Я такой красоты не видела еще. И мало того, Эйфелева башня светилась перед окном. Для меня выступали цирк Дю Солей и оркестр Шарля Азнавура», — вспоминает Успенская.

По словам артистки, быть вместе им не суждено:

«Я понимаю, что там семья. У меня семья. Это уже невозможно было. Это надо было давно делать, решиться на такой шаг, или же поступить так, как я поступила».

Но певица не отчаивается и посвящает свою жизнь творчеству и дочери Татьяне. Более того, Любовь хочет, чтобы в ее семье было пополнение. Сейчас артистка ищет суррогатную мать для будущего малыша:

«Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть и не один. И есть достойные, то есть, здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может я могла бы Тани, ну, клетку взять».

Успенская уверена: быть мамой в 65 — легко! Она совсем не чувствует себя на этот возраст. Именно поэтому Любовь не боится пробовать новое и активно работает с молодыми артистами.

Совсем недавно певица удостоилась нового титула — королева хип-хопа.

«Получила премию уже. Представляете, сидела и говорила: «Все, я ушла из пещеры «шансон».

Поэтому наряды подбирает соответствующие. Платья длины мини, высокие ботфорты, обилие блесток и камней. Любовь Успенская выглядит как настоящая R’n’B-дива! Артистка признается, что на самом деле ее огромный гардероб занимает половину квартиры! В нем можно найти эксклюзивные наряды от мировых дизайнеров.

«Вы знаете, я даже не знаю, сколько стоит. Потому что если мне что-то нравится, я даже не спрашиваю цену. Вот мне сейчас шьют в Париже персонально платье одно, и уже приезжали оттуда модельеры, снимали мерки профессионально», — рассказывает Любовь.

Гардероб серьезно охраняется. Комната имеет несколько уровней защиты. Открыть дверь можно при помощи специального кода. Все наряды плотно упакованы и находятся за стеклом.

Успенская признается, что ее кумир — Мадонна. Она стремится быть такой же безупречной, как зарубежная поп-дива. Поклонники отмечают, у певицы это отлично получается.

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