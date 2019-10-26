«И сила, и мягкость»: Елизавета Боярская раскрыла секрет имен своих сыновей

Актриса Елизавета Боярская раскрыла принцип, по которому выбирает имена своим сыновьям. Откровением она поделилась в шоу Ивана Урганта на Первом канале.

Во время передачи ведущий напомнил, что в декабре 2018 года Боярская роила второго сына. Первого ребенка она назвала Андреем, а второго — Григорием.

Ургант сказал, что старшего сына уроженка Санкт-Петербурга назвала в честь героя романа Льва Толстого «Война и мир» Андрея Болконского, и предположил, что младший назван в честь Григория Мелехова из произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». В действительности все оказалось немного иначе.

«Мне нравится сочетание — и сила, и мягкость. Когда можно сказать: „Андрей, хватит“. А можно: „Андрюша, молодец“. Так вот — Григорий и Гриша», — поделилась Елизавета.

Она также рассказала, что семилетний Андрей очень любит младшего брата. Он его часто тискает и носит на руках, а также предупреждает родителей о возможной опасности для малыша.

С теплотой к маленькому Григорию относится и дедушка — актер Михаил Боярский. Он позволяет внуку дергать себя за усы, чем тот часто пользуется, с улыбкой сообщила Боярская.

33-летняя актриса уже десять лет замужем за 37-летним актером Максимом Матвеевым. В их семье сильные гены: ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская очень похожа на бабушку. Сходство заметил брат артистки.