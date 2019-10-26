11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Одиннадцать человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с участием маршрутного транспорта в Астрахани.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС, столкновение легкового и пассажирского автомобилей произошло около 14.50 по местному времени.

Известно, что четверо несовершеннолетних госпитализированы в детскую горбольницу. Из семи взрослых на лечение отправлены шестеро.

На кадрах с места ЧП видно, что от удара маршрутка перевернулась. На месте работают экстренные службы.

5-tv.ru

Обстоятельства ДТП устанавливаются.