11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Одиннадцать человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с участием маршрутного транспорта в Астрахани.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС, столкновение легкового и пассажирского автомобилей произошло около 14.50 по местному времени.
Известно, что четверо несовершеннолетних госпитализированы в детскую горбольницу. Из семи взрослых на лечение отправлены шестеро.
На кадрах с места ЧП видно, что от удара маршрутка перевернулась. На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.