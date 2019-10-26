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  4. «На ворота его!»: Сергей Жуков спел для хоккеистов нижегородского Торпедо

«На ворота его!»: Сергей Жуков спел для хоккеистов нижегородского Торпедо

, 18:36 Видео 72

Накануне выступления в Нижнем Новгороде солист «Руки Вверх!» побывал в расположении местного хоккейного клуба.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, ХК Торпедо

Бессменный солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накануне своего выступления в Нижнем Новгороде стал гостем игроков местного хоккейного клуба «Торпедо». 43-летний артист побывал в раздевалке команды где пообщался с главным тренером Дэвидом Немировски и игроками, сообщает сайт KP.RU.

«Торпедовцы» сняли происходящее в их пенатах на видео и выложили в сеть. По слова хоккеистов, крутизну этого ролика описать невозможно.

«У нас просто нет эпитетов, чтобы описать крутизну этого видео! Это надо просто видеть. Такого еще не делал никто! Всем — руки вверх!», — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии Сергей Жуков спел для спортсменов фрагмент легендарной «Крошка моя» и даже примерил вратарский шлем. Впечатленные игроки ХК «Торпедо» подарили исполнителю клюшку с автографами и именной свитер.

«Шлем ему идет, на ворота его!» — прокомментировали пост болельщики хоккеистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова призналась в любви к Сергею Жукову.

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