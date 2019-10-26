«На ворота его!»: Сергей Жуков спел для хоккеистов нижегородского Торпедо

Бессменный солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накануне своего выступления в Нижнем Новгороде стал гостем игроков местного хоккейного клуба «Торпедо». 43-летний артист побывал в раздевалке команды где пообщался с главным тренером Дэвидом Немировски и игроками, сообщает сайт KP.RU.

«Торпедовцы» сняли происходящее в их пенатах на видео и выложили в сеть. По слова хоккеистов, крутизну этого ролика описать невозможно.

« У нас просто нет эпитетов, чтобы описать крутизну этого видео! Это надо просто видеть. Такого еще не делал никто! Всем — руки вверх! », — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии Сергей Жуков спел для спортсменов фрагмент легендарной «Крошка моя» и даже примерил вратарский шлем. Впечатленные игроки ХК «Торпедо» подарили исполнителю клюшку с автографами и именной свитер.

« Шлем ему идет, на ворота его! » — прокомментировали пост болельщики хоккеистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова призналась в любви к Сергею Жукову.