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Бузова призналась в любви Сергею Жукову — видео

, 4:44 Видео 87

Откровенное признание певица сделала в кулуарах премии «Прорыв Года 2019».

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Фото, видео: Instagram @buzova86, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 645

В Москве прошла 10-я ежегодная звездная премия «Прорыв Года 2019». На одной из самых модных площадок столицы собрался весь цвет столичного бомонда — Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской, Жасмин, Сергей Жуков, Оксана Федорова и многие другие. Посетила знаковое в мире музыки мероприятие и Ольга Бузова.

Поющая телеведущая с удовольствием рассказала о своем новом приобретении — квартире, а затем неожиданно для многих поспешила признаться в любви к основателю группы «Руки вверх» Сергею Жукову. Касалось это в первую очередь творчества певца, ну а потом уже и его самого и его семьи. Знаменитости щедро осыпали творчество друг друга комплиментами, при этом Ольга Бузова высказала горячее пожелание оставаться и через двадцать лет после начала своей музыкальной карьеры такой же знаменитой и востребованной, как Сергей Жуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова строит масштабные планы по обустройству новой квартиры.

Тема:
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