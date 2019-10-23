В Москве прошла 10-я ежегодная звездная премия «Прорыв Года 2019». На одной из самых модных площадок столицы собрался весь цвет столичного бомонда — Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской, Жасмин, Сергей Жуков, Оксана Федорова и многие другие. Посетила знаковое в мире музыки мероприятие и Ольга Бузова.

Поющая телеведущая с удовольствием рассказала о своем новом приобретении — квартире, а затем неожиданно для многих поспешила признаться в любви к основателю группы «Руки вверх» Сергею Жукову. Касалось это в первую очередь творчества певца, ну а потом уже и его самого и его семьи. Знаменитости щедро осыпали творчество друг друга комплиментами, при этом Ольга Бузова высказала горячее пожелание оставаться и через двадцать лет после начала своей музыкальной карьеры такой же знаменитой и востребованной, как Сергей Жуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова строит масштабные планы по обустройству новой квартиры.