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  4. Фото: Тимати оставил только что родившую Решетову ради поездки на Мальдивы

Фото: Тимати оставил только что родившую Решетову ради поездки на Мальдивы

, 19:04 Фото 568

На курорте рэпер оказался по работе — он проводит мероприятие.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

У рэпера Тимати меньше двух недель назад родился сын. Но вскоре артист решил покинуть молодую возлюбленную и новорожденного наследника — артист отправился на Мальдивы.

На своей странице в Instagram Тимати опубликовал пост — на фото он, широко улыбаясь, позирует с доской для серфинга. Как оказалось, оставить свою семью артист решился из-за работы. На Мальдивах рэпер проводит открытие кемпинга для серфингистов.

Instagram @timatiofficial

В комментариях поклонники поддержали любимого артиста. Однако некоторые фолловеры оказались в недоумении — их смутило, что артист так скоро покинул только что родившую возлюбленную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати.

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