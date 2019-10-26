Фото: Тимати оставил только что родившую Решетову ради поездки на Мальдивы

У рэпера Тимати меньше двух недель назад родился сын. Но вскоре артист решил покинуть молодую возлюбленную и новорожденного наследника — артист отправился на Мальдивы.

На своей странице в Instagram Тимати опубликовал пост — на фото он, широко улыбаясь, позирует с доской для серфинга. Как оказалось, оставить свою семью артист решился из-за работы. На Мальдивах рэпер проводит открытие кемпинга для серфингистов.

Instagram @timatiofficial

В комментариях поклонники поддержали любимого артиста. Однако некоторые фолловеры оказались в недоумении — их смутило, что артист так скоро покинул только что родившую возлюбленную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати.