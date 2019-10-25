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  4. Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати

Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати

, 8:44 Фото 693

Подписчицы отругали молодую маму за то, что она недостаточно бережно обращается с младенцем.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова, неделю назад родившая рэперу Тимати сына, опубликовала в Instagram несколько снимков прогулки с малышом. На фото модель в светлом спортивном костюме с крошечным Ратмиром на руках в осеннем парке выглядит очень трогательно.

«Этот запах…» — подписала снимки Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фотографии вызвали умиление у подписчиц, многие из них спешат поделиться своим опытом с 23-летней мамой. За несколько часов пост набрал почти 400 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев.

«Дааа, они вкусняшки».

«Запах жизни».

«Запах рая!»

«Кулечек счастья».

«Настя, Вам очень идет быть мамой!»

«Наслаждайся каждой минуткой! Они так быстро растут…» — пишут фанаты.

Но некоторые не смогли удержаться от разного рода поучений. Кое-кому показалось, что Анастасия недостаточно бережно держит новорожденного.

«Малышу еще 40 дней не было, почему вышли на улицу? Хоть бы подождали 20 дней!»

«Вы неправильно его держите, он еще кроха», — возмущаются подписчицы.

«Головку фиксирует одежда в данном случае. А обычно я ее, естественно, придерживаю», — терпеливо объяснила Решетова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Тимати на руке в честь рождения внука.

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