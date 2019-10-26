«Да отвали ты!»: Лазарев с трудом угомонил своего развеселившегося директора

Сергей Лазарев и его директор Михаил Дворецкий порадовали поклонников артиста дружеской атмосферой во время поездки в Нью-Йорк. Мужчины то и дело подшучивали друг над другом, выкладывая результаты своих проделок в Instagram.



Так, Дворецкий первым решил подначить знаменитого артиста и принялся мешать ему записывать сторис для подписчиков, перебивая и отвлекая Лазарева.

«Да отвали ты, блин!» — беззлобно ругается на него певец.

Подшучивать над Сергеем директор продолжает и во время обеда в ресторане. Михаил снимает процесс выбора блюда из меню, отмечая при этом, что артисту для заказа еды требуются особые умственные усилия. Лазарев отвечает на подначивания молча — демонстрируя средний палец.

Впрочем, и сам Лазарев позднее нашел возможность отплатить острому на язык директору той же монетой. Вечером, отправляясь на мероприятие, певец заснял Дворецкого идущим по улице. Обувь с металлическими бляшками, позвякивающими при ходьбе, и рубашка с принтом в виде логотипа модного бренда дала звезде повод для шуток.

«Цок-цок, цок-цок… Надел все лучшее сразу», — смеется Сергей за кадром.

Судя по опубликованным видеозаписям, детей в поездку артист брать не стал. С кем остались Никита и Аня, существование которой певец скрывал на протяжении года, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что впервые о младшем ребенке Сергея Лазарева стало известно только в начале октября. После сенсационного признания в телеэфире, музыкант опубликовал первый совместный снимок с дочерью.