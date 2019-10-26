  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России

Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России

, 20:41 Видео 39

Решение об избрании председателем организации генерального директора МИА «Россия сегодня» было единогласно принято на полях IX Всероссийского саммита виноделов в Массандре.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России. Решение о его избрании председателем организации было единогласно принято на полях IX Всероссийского саммита виноделов в Массандре, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Киселев подчеркнул, что в условиях построения отрасли на новых принципах он подошел к данному назначению с большой долей ответственности.

«Идея — продолжение линии князя Льва Сергеевича Голицына — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, „чистое вино“. Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу», — сказал Дмитрий Киселев в беседе с журналистом агентства.

В рамках IX Всероссийского саммита виноделов, который проходит в Крыму впервые в истории, обсуждаются ключевые аспекты производства винодельческой продукции. Участники мероприятия отдельно рассмотрят вопросы, касающиеся совершенствования отрасли и подискутируют относительно законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный винный конкурс начался в Крыму. Целый десант авторитетных экспертов с мировым именем прибыл на российский полуостров.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

22:05
Пушков прокомментировал разговор Зеленского с националистами в Донбассе
21:40
Наркоман расчленил отца и зарубил мать в Подмосковье — фото 18+
21:21
Видео: Каменских заставила Потапа заняться фигурой
21:00
Праворадикалы дерзко ответили Зеленскому: «Мы никуда не уйдем, делайте, что хотите»
20:44
75-летний мужчина два года насиловал внучку
20:41
Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев