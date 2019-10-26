Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России. Решение о его избрании председателем организации было единогласно принято на полях IX Всероссийского саммита виноделов в Массандре, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Киселев подчеркнул, что в условиях построения отрасли на новых принципах он подошел к данному назначению с большой долей ответственности.

«Идея — продолжение линии князя Льва Сергеевича Голицына — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, „чистое вино“. Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу», — сказал Дмитрий Киселев в беседе с журналистом агентства.

В рамках IX Всероссийского саммита виноделов, который проходит в Крыму впервые в истории, обсуждаются ключевые аспекты производства винодельческой продукции. Участники мероприятия отдельно рассмотрят вопросы, касающиеся совершенствования отрасли и подискутируют относительно законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный винный конкурс начался в Крыму. Целый десант авторитетных экспертов с мировым именем прибыл на российский полуостров.