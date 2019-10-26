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Сотрудник Росгвардии устроил ДТП в Самаре

, 23:48 Эксклюзивное видео 49

Пострадал водитель автомобиля, стоявшего перед светофором.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудник Росгвардии устроил аварию в Советском районе Самары. По словам очевидцев, красная Kia врезалась в стоящую на светофоре легковушку Nissan. В результате ее водитель получил легкое сотрясение.

«Я остановился на красный свет. Сзади вдруг грохот, а дальше уже не помню. Удар сзади был. Когда я пришел в себя, оказался в скорой помощи», — рассказал 5-tv.ru пострадавший в аварии.

На место с полицией прибыли представители общественной организации «Ночной патруль». Им на горячую линию позвонили очевидцы и сообщили об аварии, отметив, что один из участников предположительно является сотрудником полиции.

По данным 5-tv.ru, за рулем Kia находился замкомандира взвода Росгвардии. По неподтвержденным данным, он был пьян. Получить оперативный комментарий в органах правопорядка не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сезон в Москве погибли 45 мотоциклистов.

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