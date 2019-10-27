Екатерина Климова сделала игривое фото в женской раздевалке

Актриса Екатерина Климова выложила в сторис своего Instagram-аккаунта игривую фотографию, сделанную в женской раздевалке. Мама двоих детей поддерживает себя в хорошей форме, несмотря на плотный рабочий график.

Селфи Климова сделала во время посещения спортзала. На снимке правая половина ее тела выглядывает из-за открытой дверцы шкафчика. Над головой актриса держит руку в жесте Victori (Победа — Прим. ред) и улыбается. Из-под коричневого боди на бедре 41-летней Климовой видна татуировка.

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова известна зрителям по ролям в театре и кино. В частности, она снялась в фильмах «Мы из будущего» (2008 год) и «Мы из будущего 2» (2010), теленовелле «Бедная Настя» (2003), фильме «Грозовые ворота» (2006) и других.

Актриса воспитывает двух дочерей — Елизавету и Бэллу. Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова выложила фото своих подросших дочерей.