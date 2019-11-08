Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать

Популярная в 1980-х годах певица Евгения Герасимова превратилась из модной блондинки-певицы в строгую брюнетку-бизнесвумен. О своей жизни она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Евгения Герасимова давно не живет в России. Больше 20 лет назад она уехала в Австралию, чтобы присоединиться к тамошней музыкальной группе. Тогда певица резко прекратила сотрудничество с композитором Игорем Николаевым, за что попросила у него прощения в записи, показанной в эфире.

Николаев не сразу узнал артистку на видео, сообщив, что она сильно изменилась. По его словам, на фотографиях 30-летней давности она была «прямо огонь». Теперь Герасимова изменила имидж, цвет волос и форму губ.

Скриншот программы «Привет, Андрей!»

Сама Евгения рассказала, что давно оставила карьеру певицы и занялась предпринимательством. У нее получилось реализовать себя в строительном бизнесе. Герасимова призналась, что ничуть не жалеет о сделанном выборе.

«Работаю в строительной сфере, недавно даже награду получила и очень этим горжусь», — цитирует ее Starhit.

Евгения Герасимова получила известность в 16 лет, почти сразу став востребованной певицей. Она собрала группу «Рондо», в которой пела вместе с Натальей Ветлицкой. Позже она рассказывала, что основала музыкальный коллектив на зло бывшему любовнику Алексею Глызину. Он был солистом «Веселых ребят» и посвятил ей песню «Ты не ангел».