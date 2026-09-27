Неудачно замиксовали: двух диджеев из РФ задержали после выступления на Бали

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Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

Визовые документы россиян не давали им права на концертную деятельность.

Двух русских диджеев задержали после выступлания в клубе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Двух русских диджеев задержали после выступлания в клубе на Бали

На Бали индонезийские сотрудники правоохранительных органов задержали двух россиян и одного гражданина Египта. Это произошло после того, как они выступили в роли диджеев в одном из местных клубов. Информацию об этом опубликовал новостной интернет сервис Bali Post, сославшись на иммиграционное управление Индонезии.

Управление страны по вопросам иммиграции предполагают, что творческие россияне и гражданин Египта не соблюдали условия пребывания в стране. Как отмечает издание, визовые документы россиян не предусматривали права на концертную деятельность на территории острова.

В туристическом районе Чангу 24 сентября прошел рейд, о котором сообщили только спустя три дня. В ходе проверок индонезийские правоохранители вместе с российскими диджеями и гражданином Египта задержали гражданку Нигерии. Девушка просрочила визу на 402 дня.

«Все четверо сейчас проходят дополнительную проверку разрешений на пребывание и иммиграционных документов в управлении Нгурах-Рай», — отметил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера Некоглая, ранее депортированного из России, вместе с женой задержали за организацию притона в Молдавии. Скандальному стримеру и его супруге грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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