Решетова показала, чем успокаивает сына от Тимати во время капризов

Супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала и показала в Instagram, как убаюкивает сына колыбели.

«Когда Ратмир капризничает, я иногда успокаиваю его инструментальной музыкой корейского композитора Yiruma. Мы часто слушали его, когда он был еще в животике. И кажется, что он до сих пор помнит эти мелодии», - уточнила модель.

На видео малыш под звуки успокаивающего мотива и поглаживания мамы спит без задних ног. Его лица Решетова, по старинной традиции, до поры не показывает посторонним. Даже притом, что с таким пожеланием умиленные фолловеры не раз обратились к ней в комментариях.

Многих молодых мам также заинтересовал момент кормления наследника – известно, что младенцы успокаиваются во время грудного вскармливания. А кто-то спросил, почему Решетова не ставит Ратмиру песни отца. На эти и другие вопросы Анастасия не ответила. Тем не менее поклонники в очередной раз пришли к выводу, что она замечательная мама.

«Какое чудо»!

«А почему песни Тимати не слушайте?»

«Как мило!»

«Такая чудесная мама!», - отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати оставил только что родившую Решетову ради поездки на Мальдивы.