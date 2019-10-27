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Страшные кадры из зала после расстрела студентов университета в Техасе

, 12:34 Видео 116

Атака произошла во время вечеринки, на которой присутствовали сотни студентов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Paul Moseley, YouTube @ John Hyndman

В социальных сетях опубликованы страшные кадры из зала, через считанные минуты после атаки на выпускников в филиале Техасского университета A& M.

По последним данным, подтверждена гибель двоих человек. Ранения получили не менее двадцати. Ведется поиск стрелка. Также уточняется информация — один он был или это была группа людей.

На месте работают медики и сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

По уточненной информации это был не бал выпускников, а вечеринка в честь наступающего праздника Хеллоуин и предстоящих каникул.

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