Страшные кадры из зала после расстрела студентов университета в Техасе

В социальных сетях опубликованы страшные кадры из зала, через считанные минуты после атаки на выпускников в филиале Техасского университета A& M.

По последним данным, подтверждена гибель двоих человек. Ранения получили не менее двадцати. Ведется поиск стрелка. Также уточняется информация — один он был или это была группа людей.

На месте работают медики и сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

По уточненной информации это был не бал выпускников, а вечеринка в честь наступающего праздника Хеллоуин и предстоящих каникул.