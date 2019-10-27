«Евровидение», ревность и рак: Жизненный путь «бурановской» бабушки Пугачевой

Солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла 26 октября в возрасте 83 лет. За свою жизнь она приняла участие в конкурсе «Евровидение», справилась с ревностью мужа и один раз победила рак.

Наталья Пугачева едва ли могла подозревать, что станет известной певицей. Долгое время она жила обычной жизнью в удмуртском селе Бураново. Вместе с восемью односельчанками она ходила в дом культуры, чтобы исполнять песни на удмуртском языке. Коллектив назвал себя «Бурановскими бабушками».

Внимание прессы они привлекли, когда начали на удмуртском языке петь песни Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя. Всероссийская популярность пришла к коллективу в 2010 году, когда он занял третье место в национальном отборочном туре на «Евровидение». Через два года бабушкам удалось в нем победить с песней Party for Everybody. В том же году они заняли второе место на международном этапе конкурса в Баку. Бойкую Наталью Пугачеву все признавали лицом группы и «самой милой бабушкой».

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Однако в это же время ее творческий успех омрачился проблемами в личной жизни. Супруг Афанасий, с которым она прожила всю жизнь и воспитала четверых детей, не захотел отпускать жену на конкурс. Он опасался, что та найдет себе деда помоложе и уйдет.

В конце концов, Наталья Яковлевна смогла сладить с приступом ревности мужа. Сначала она пропускала репетиции, чтобы быть рядом с ним. Перед самым же «Евровидением» бабушка отправила супруга в санаторий, а сама поехала выступать, пишет сайт Teleprogramma.pro.

После конкурса у Пугачевой начались проблемы со здоровьем — ей диагностировали рак желудка. Врачи давали неутешительные прогнозы, но она согласилась на сложную операцию. Все прошло успешно, и в течение следующих шести лет жалоб на здоровье от нее не поступало.

В прошлом году болезнь вернулась. Медики провели еще одну операцию, но спасти Наталью Яковлевну не удалось. За полгода до смерти она уже не выступала из-за резко ухудшившегося состояния здоровья.

РИА Новости / Алексей Филиппов

Ранее продюсер «Бурановских бабушек» рассказала 5-tv.ru о борьбе Натальи Пугачевой с раком.