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  4. Губернатор Алиханов назвал фантастикой американский сценарий захвата Калининграда

Губернатор Алиханов назвал фантастикой американский сценарий захвата Калининграда

, 13:55 97

Глава региона вспомнил, что на Западе существует знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy

Глава Калининградской области Антон Алиханов резко отреагировал на опубликованный в США план захвата областной столицы силами НАТО, сообщает РБК.

Сценарий возможной потери Россией Калининграда губернатор назвал американской глупостью и бульварной фантастикой. Чиновник вспомнил, что на Западе существует знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу и намекнул, что публикация исследовательского фонда Jamestown Foundation могла бы претендовать на эту награду.

«У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — заявил Алиханов.

Автором сценария войны в Прибалтике выступил научный сотрудник фонда Ричард Хукер. Согласно его теории, России затевает военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы. По мнению эксперта, российской армии не удастся занять столицы республик в течение двух недель. В конфликт окажутся втянуты Финляндия, Швеция и Польша. Последняя в ходе ответного наступления захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Петербург. Как отметил Хукер, лидеры РФ не станут рисковать ядерным конфликтом ради Калининграда и уступят его соперникам из НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Норвегии до сих пор помнят подвиг советских солдат во время Петсамо-Киркенесской операции.

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